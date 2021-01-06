رئيس نظافة القاهرة يشارك الإفطار مع العاملين بالهيئة

شارك اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مع بعض قيادات الهيئة، الإفطار مع الفنيين والعاملين بجميع جراجات الهيئة، وذلك تقديرا منه للجميع على المجهود الرائع المبذول فى جميع الجراجات، من رفع كفاءة الحملة الميكانيكية من لواري وسيارات ومعدات ثقيلة، مما أسهم فى تغيير واقع الشارع بالقاهرة من نظافة وتجميل وإنارة.واشار رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة العاصمة إلى أن المعدات والحالة الفنية لها ولمعدات الهيئة العنصر الأساسى فى أعمال الهيئة اليومية.وأثنى الشرشابي على الجميع، وقدم شهادات تقدير لبعض قيادات الشؤن الفنية والمخازن والإنقاذ المركزى وبعض الفنيين فى مختلف الجراجات.