شادي ألفونس يقترب من إنهاء تصوير «المصارع» في دبي

قارب الفنان الشاب شادي الفونس، على الانتهاء تماما من تصوير أحدث أفلامه فيلم "المصارع" بمدينة دبي بدولة الإمارات، من أجل عرضه خلال الفترة القادمة بالإمارات وعدد من الدول العربية.ويشارك في الفيلم محمد لطفي الذي يقدم دور مصارع، وهي نفس شخصية شادي، كما تشارك سلمى أبو ضيف ومن إخراج محمد سعيد حارب.ويتعاون شادي مع المخرج الإماراتي محمد حارب للمرة الثانية على التوالي، بعد تقديمهما تجربة خلال العام الماضي باسم "راشد ورجب" صورت وعرضت كلها بدولة الإمارات أيضا، ودارت أحداثها عن عامل توصيل مصري يدخل في حادث مع رجل أعمال إماراتي، ويعيش كل واحد بشخصية الآخر وسط أجواء من الكوميديا بسبب تبادل الأدوار.