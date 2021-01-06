رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

5 فرص للمواطن عند زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:17 م
رانيا المشاط
رانيا المشاط
أسماء إبراهيم
طباعة
أكدت وزارة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع زيادة عدد السكان، والتي تتضمن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بنسبة 42% من كهرباء البلاد بحلول عام 2035.

وحددت الوزارة خمس فرص للمواطن عند زيادة الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة:

- تحسين صحة المواطنين بشكل عام: حيث سيؤدي تقليل الانبعاثات الضارة من توليد الطاقة إلى خفض تلوث الهواء وتحسين جودة الهواء، وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين.

- تخفيض أسعار الطاقة في المستقبل: إن الطاقة المتجددة لا يتم شراؤها ولا بيعها في السوق، حيث يمكن لجميع مصادر الطاقة الطبيعية أن تقدم إمدادا بالطاقة بسعر ثابت ورخيص عبر سنين طويلة.

- مساعدة الأسر على تخفيض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء: يمكن للأسر، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، أن تقلل اعتمادها على الكهرباء، ومن ثم تستطيع أن تخفض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يساعدها على توفير المزيد من المال.

- إتاحة المزيد من الوظائف: وفقًا للهيئة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، فإن مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستخدمة على الصعيد العالمي بحلول عام 2030 سيتيح 24 مليون وظيفة، وسيستفيد من ذلك الاقتصاد العالمي بما قيمته 1.9 تريليون دولار.

- زيادة انتشار الطاقة النظيفة: ونظرا لكون الطاقة المتجددة تُنتًج من مصادر نظيفة، فإن ذلك يساعد على خفض الانبعاثات، مما يسهم في مواجهة التحديات المستقبلية مثل ظاهرتي الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

موضوعات متعلقة

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

الصور

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«أمكنـة تلـوّح للغريـب».. كتاب جديد لباسم فرات عن دار خطوط

«المصرية اللبنانية» تنشر مذكرات مصطفى الفقي «رحلة الزمان والمكان»

عواض: قصور الثقافة تصدر 108 عناوين من إصدارات النشر الإقليمي (خاص)