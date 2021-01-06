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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب تركى يكشف تعرض الطلاب للتفتيش العارى: نعيش فى دولة بوليسية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:17 م
عمر فاروق جرجرلي
عمر فاروق جرجرلي أوغلو
مروة عنبر
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أدان النائب بحزب الشعوب الديمقراطي التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، اعتقال السلطات التركية لطلاب جامعة بوغازيتشي، ومداهمة منازلهم.

وقال جرجرلي أوغلو، في البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، إن النظام الحاكم المعتمد على مراسيم قوانين الفصل التعسفي من العمل، أغلق جامعة بوغازيتشي بالأصفاد، مؤكدا أن الحكومة تحاول السيطرة على الجامعات التي يجب أن يكون لها إدارة مستقلة.

ووصف جرجرلي أوغلو، الاحتجاج في جامعة بوغازيتشي بأنه رد فعل طبيعي من طلاب الجامعة على التعيين غير القانوني لرئيس الجامعة، قائلا "هذه ليست مدرسة ثانوية، إنها جامعة".

وتابع جرجرلي أوغلو"الحكومة فسرت نصوص الدستور الخاصة بالاجتماعات والمظاهرات كما يحلو لها، إننا نعيش في دولة بوليسية كاملة، الجريمة الحقيقية ترتكب من قبل حاكم إسطنبول، وكشف عن تعرض الطلاب المعتقلين للتفتيش العاري".

ونظم طلاب جامعة بوغازيتشي يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على تعيين أردوغان وصيا تابعا له رئيسا للجامعة، وطالبوا بانتخاب جميع العمداء، وهتفوا قائلين "لا نريد عمداء أوصياء من الحكومة"، و"الجامعات لنا"، "لا نريد أمناء على الجامعة"، إلا أن الشرطة فضت وقفتهم السلمية بوحشية، وشنت حملة اعتقالات واسعة.

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