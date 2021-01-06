شاب يتخلص من حياته شنقا في منشأة ناصر

أقدم شاب على الانتحار شنقا بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بسبب مرورة بأزمة نفسية.ورد بلاغ أهالي بوجود شخص متوفى شارع الحسيني، بالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضى وثلاث طوابق علوي الطابق مكون من شقتين الشقة مكونة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ بمساحة حوالي ٥٠م.وتبين بالدور الأخير الشقة على يمين الصاعد وجود جثمان المتوفى "اسلام.م.ب" مواليد ٢٠٠٢٥١٥ حاصل على دبلوم تجارة ومقيم الجلاوية مركز ساقلتة سوهاج ومقيم بالعنوان محل البلاغ منذ حوالي أسبوعين لدى شقيقه عامل بكشك بمدينة نصر ومقيم محل البلاغ،وتلاحظ وجوده داخل غرفة النوم ملفوف حول رقبته قطعة من القماش معلقة بالمروحة المتواجدة بسقف الغرفة وبفحصه تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرة.وبسؤال الأهلية افادوا بأنه مريض بمرض السكري، وانه معتاد العزلة وفي الآونة الأخيرة كان يعاني من اضطرابات وتوترات نفسية، وأنه اليوم وعقب خروج شقيقه وزوجته ونجلتيهما من المنزل وحال عودتهم اكتشفوا الواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة.