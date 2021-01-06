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القبلة

بعد تأكد سلبية العينة.. شفاءشيخ مشايخ الصوفية من كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:11 م
جريدة الدستور
كتب : عمرو رشدى
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أعلن أحمد قنديل، المستشار الإعلامي للدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، منذ قليل خروجه من المستشفى عقب تماثله للشفاء بعد تأكد سلبية العينة وشفائه من فيروس كورونا المستجد، حسبما صرح له الأطباء بالخروج بعد قضائه فترة العلاج داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة مع توصية باستكمال العلاج وفترة النقاهة بالمنزل لتحقيق الاستقرار الصحي ومن المتوقع حضوره الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعد أيام قليلة.

وأضاف "قنديل" في بيان له منذ قليل أن زعيم الأغلبية غادر المستشفى وسط دعاء الآلاف من محبيه، وتقدم بالشكر إلى كل من تفضل بالسؤال عليه ومتابعته وخص بالذكر كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، وأمين عام مجلس النواب، والوزراء والمحافظين، ونواب الشعب والشيوخ، ورؤساء الأحزاب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وفضيلة مفتي الجمهورية، ومشايخ الطرق الصوفية، والمريدين.

واختتم "القصبي" تصريحاته موجها حديثه للشعب المصري بأن يحتاط ويتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بما تقرره الدولة من إجراءات في ظل تلك الأزمة العالمية، حفاظا على كافة الأرواح موجها التحية للقيادة السياسية على جهودها وقراراتها الحكيمة في إدارة الأزمة.

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