مرتزقة تركيا تشن قصفا على الحكسة السورية

شنت الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة، اليوم الأربعاء، قصفا صاروخيا مكثفا على قرية درارا وأم الكيف الواقعة بريف تل تمر ضمن محافظة الحسكة.وأسفر القصف عن نزوح أهالي المنطقة خوفا من التصعيد، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.من جانبها، شنت قوات سوريا الديمقراطية مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في المنطقة، وفقا للمرصد السورى لحقوق الإنسان.