سفر ووصول 10 آلاف راكب بمطار الغردقة اليوم

يشهد مطار الغردقة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، سفر ووصول 10 الآف راكب بمختلف الجنسيات قادمين عبر 30 رحلة داخلية ودولية مباشرة وغير مباشرة"شارتر" تابعين لمختلف شركات الطيران المصرية والأجنبية.يأتي ذلك في إطار حرص وزارتى الطيران المدني والسياحية على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الوفود بمرحلتى السفر والوصول، تنفيذًا لتعليمات مسؤولي الشركة المصرية للمطارات ووزارة الطيران المدني، طبقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات في ظل الظروف الصحية الصعبة التى يشهدها العالم فى الوقت الحالي.