في مئوية تأسيسه.. ابنة صدام حسين توجه رسالة للجيش العراقي
الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:06 م
منار احمدطباعة
حيت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، الجيش العراقي في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش في السادس من يناير 1921.
وأضافت: "ظل العراق مركزا للإشعاع الفكري والبناء العمراني، وكان بلدنا العزيز منذ القدم هدفا لطمع الطامعين وحسد الحاسدين".
وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل: "عندما تتراجع أهمية الجيش في أي بلد يصبح آلة بيد الأشخاص الخطأ، وعندها يتحول إلى كرة تتقاذفها الأيدي القذرة".
وختمت: "تحية لشهداء الجيش العراقي الباسل، تحية للقائد الشهيد المهيب الركن صدام حسين، تحية للشعب العراقي الذي تحمل الكثير".
وأضافت: "ظل العراق مركزا للإشعاع الفكري والبناء العمراني، وكان بلدنا العزيز منذ القدم هدفا لطمع الطامعين وحسد الحاسدين".
وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل: "عندما تتراجع أهمية الجيش في أي بلد يصبح آلة بيد الأشخاص الخطأ، وعندها يتحول إلى كرة تتقاذفها الأيدي القذرة".
وختمت: "تحية لشهداء الجيش العراقي الباسل، تحية للقائد الشهيد المهيب الركن صدام حسين، تحية للشعب العراقي الذي تحمل الكثير".