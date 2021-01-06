في مئوية تأسيسه.. ابنة صدام حسين توجه رسالة للجيش العراقي

حيت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، الجيش العراقي في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش في السادس من يناير 1921.وأضافت: "ظل العراق مركزا للإشعاع الفكري والبناء العمراني، وكان بلدنا العزيز منذ القدم هدفا لطمع الطامعين وحسد الحاسدين".وتابعت ابنة الرئيس العراقي الراحل: "عندما تتراجع أهمية الجيش في أي بلد يصبح آلة بيد الأشخاص الخطأ، وعندها يتحول إلى كرة تتقاذفها الأيدي القذرة".وختمت: "تحية لشهداء الجيش العراقي الباسل، تحية للقائد الشهيد المهيب الركن صدام حسين، تحية للشعب العراقي الذي تحمل الكثير".