«حكاية صورة»..عندما زار فريد الأطرش لوكيشن فيلم طلاق سعاد هانم

من أرشيفه الخاص٬ نشر المؤرخ مبروك حمدي، هذه الصورة النادرة التي تجمع بين كل من الفنانيين: عقيلة راتب٬ بشارة واكيم٬ فريد شوقي٬ مراد منير٬ أنور وجدي٬ وفريد الأطرش، مشيرا إلي أن الصورة تعود لكواليس تصوير فيلم "طلاق سعاد هانم" أنتاج سنة 1948.في لوكيشن تصوير الفيلم٬ كان الموسيقار فريد الاطرش٬ قد زارهم والتقط مع طاقم عمل الفيلم هذه الصورة التذكارية.ولفت إلي أن "منير مراد" في الصورة ليس كبطل أو مشارك في الفيلم٬ إنما كونه وقتها كان مساعد مخرج قبل ما يكتشف موهبته في التلحين والتمثيل والغناء.يتناول "طلاق سعاد هانم" قصة سعاد هانم (عقيلة راتب)٬ التي يطلقها زوجها "حسن"فريد شوقي٬ للمرة الثالثة مما يجعلها محرمة عليه حسب الشريعة الإسلامية، فتضطر للبحث عن زوج آخر "محلل" ليمكنها العودة لزوجها وحيد مرة أخري.يعثر الزوج على شاب فقير "وحيد"، ويتفق معه على الزواج منها ليلة واحدة دون أن يمسها، ولكن الزوج المحلل يعجب بزوجته، كذلك الزوجة تعجب فيه، وتتواصل الأحداث والمواقف الكوميدية إلي أن تقرر سعاد هانم أن تستمر في زواجها من وحيد٬ خاصة عندما تكتشف أن حسن كل همه هو الإستيلاء علي ثروتها والعيش حياة الترف علي حسابها وحساب أموال وثروة والدها والذي أدي دوره الفنان بشارة واكيم.وقد قدمت نفس قصة الفيلم في الثمانينيات٬ تحديدا في 1985 من إخراج عادل صادق٬ وقام بدور الزوج الفنان الكبير فؤاد المهندس٬ بينما قامت ليلي علوي بدور الزوجة٬ ولعب عادل إمام دور "المحلل" وتتصاعد الأحداث إلي أن تصل للنهاية السعيدة٬ عندما تقرر الزوجة أن تستمر في زواجها من ممدوح فتيحة الشاب الفقير الذي جاء به زوجها الأول كمحلل٬ وتتخلي عن حياة الترف والثروة الباذخة.