وزير الداخلية يُقرر إبعاد سورى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدر وزير الداخلية، قرارًا بإبعاد مواطن سوري الجنسية خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.ونص القرار الذي يحمل رقم 2058 لسنة 2020، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامـة الأجانـب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2 ديسمبر 2020 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.ونصت المادة الأولى، على إبعاد إبراهيم محمـد اليوسف، سوري الجنسية، ومن موالدي 7 إبريل 1971، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام (المادة الثانية).فيما نصت المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية.