مقتل قيادي موالي لأنقرة في انفجار بمدينة رأس العين

وقع انفجار ضخم فى مدينة رأس العين، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها في ريف الحسكة، اليوم الأربعاء، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة بالقرب من مديرية النفوس بالمدينة.أسفر الانفجار عن مقتل عنصر من الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة و4 جرحى من المدنيين، وفقا للمرصد السورى لحقوق الإنسان.وقبل يومين وقع انفجارا نتيجة عبوة ناسفة بسيارة قرب سوق الخضار جنوب غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة، الأمر الذي أدى لمقتل 5 أشخاص، هم مقاتل من الفصائل، و4 مواطنين، بالإضافة لإصابة 8 أشخاص اخرين بجراح متفاوتة.وتشهد مناطق "نبع السلام"، انفلاتا أمنيا متواصلا ومتصاعدا منذ اليوم الأول لسيطرة الأتراك والفصائل عليها وحتى اليوم.