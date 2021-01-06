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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:03 م
حملة مكبرة لمتابعة
حملة مكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية
مصطفى عبدالله
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واصل مسئولي محافظة القاهرة تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال بالتواجد بالشوارع لمتابعة الإجراءات الاحترازية.

وقاد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، حملة لإعادة الانضباط للشارع وحملة مكبرة على شارع أنور المفتى بمدينة نصر، بمتابعة من إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات والإشغالات أمام عدد 8 كافيهات بالشارع والتعدى على المسافات الحرة والحدائق مع الغلق والتشميع ل 8 مقاهي، وذلك للإدارة دون ترخيص والتعدى على الأرصفة بالإضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تتم غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالعنوان 79 شارع أبو بكر الصديق مصر الجديدة ضمن الإجراءات الإحترازية ومتابعة من إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما قاد إبراهيم صابر حملة لإعادة الإنضباط للشارع وشن حملة مكبره على شارع أنور المفتى بمدينة نصر، وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات والإشغالات أمام عدد 8 كافيهات بالشارع والتعدى على المسافات الحرة والحدائق مع الغلق والتشميع ل 8 مقاهى، وذلك للإدارة بدون ترخيص والتعدى على الأرصفة بالإضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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