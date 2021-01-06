الشرطة التركية تحطم جدار منزل طالب للقبض عليه

حطم عناصر من الشرطة التركية جدار منزل أحد الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات الطلابية الأخيرة احتجاجا على تعيين مليح بولو رئيسا لجامعة البسفور، من أجل التأكد من وجوده بالداخل، وفقا لما نقلته صحف تركية معارضة اليوم الأربعاء.وخرج العديد من الطلاب أمس الثلاثاء في احتجاجات اعتراضا على تعيين المرشح سابق لحزب العدالة والتنمية في البرلمان مليح بولو في رئاسة الجامعة، كما داهمت الشرطة التركية على مدار يومان منازل الطلاب المحتجين.وتم اعتقال 36 طالبًا حتى اليوم وفق ما أعلنت شرطة اسطنبول في بيان، وتم توجيه تهمة "الانتماء لمنظمات إرهابية" إلى بعضهم.خلال محاولة الشرطة القبض على أحد الطلاب، داهمت منزله وحاولت كسر الباب فلم تفلح، فقرروا تحطيم الجدران لدخول المنزل والتأكد من عدم وجود الطالب.