ضبط 5.2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، من ضبط 5.2 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات،لا مجهولة المصدر، يجري التجهيز لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.