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سياسي

اجتماع للنهوض بشركة مصر للغزل والنسيج

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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اجتمع النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، والنائب أحمد القناوى رئيس المكتب السياسي وعضو مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، المهندس أحمد رجب.

وتناول اللقاء آخر التطورات في ملف تنمية وتطوير البنية التحتية للشركة، وزيادة استثماراتها وقيمتها السوقية، بالإضافة إلى تداعيات تأثير فيروس كورونا على إنتاج الشركة خلال عام 2020.

وأشار رجب، إلى أن الشركة واجهت تحديات فيروس كورونا بالاستغلال الأمثل لموارد الشركة لتعظيم إراداتها والتي وصلت شهريًا إلى 65 مليون جنيه، إضافة إلى استثمار بعض الأراضي الفضاء للشركة كحق انتفاع لفترة محددة وتعود ملكيتها وما عليها من مباني للشركة، وكذلك الاستثمار في فريق كرة القدم والرياضات المختلفة.

وأضاف أن خطة اعادة تأهيل الشركة تستحوذ على 40% من القيمة الاستثمارية التي رصدتها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير قطاع الغزل والنسيج، والبالغ قيمتها نحو 21 مليار جنيه، وخطة تطوير الشركة تقوم على محورين متوازيين في التنفيذ هما إنشاء مصانع جديدة بالكامل مثل مصنع غزل رقم ١، وإحلال وتجديد الماكينات في المصانع المتواجدة بالفعل.

ومن جانبه، طالب النائب عبد المنعم إمام بعودة الشركة لسابق عهدها قلعة لصناعة النسيج، واستغلال كافة مواردها لتعظيم استثمارات وتنمية وتطوير العمالة، وتعزيزها بالشهادات والكوادر العلمية والجديدة من أبناء مدينة المحلة، إضافة إلى فتح الملفات المسكوت عنها والتي أضاعت على الشركة في السنوات السابقة مليارات الجنيهات.

وأكد أن كامل دعمه للشركة من خلال مجلس النواب والمشاركات المجتمعية، لعودتها لسابق عهدها، كما اقترح إمام عدة مشروعات لتنمية وتطوير الشركة في وقت قصير مما يعود عليها بالنفع العام وزيادة استثمارات وإيراداتها.

وفي ذات السياق، قال النائب أحمد القناوي، إن المحلة الآن لها فرصة تاريخية، بوجود 11 من أبنائها في مجلسي النواب والشيوخ؛ لاقتحام الملفات الشائكة خاصة أن تطوير الشركة في بؤرة اهتمام مؤسسة الرئاسة، وفقًا لما تم إعلانه في الفترة الأخيرة.

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