المترو: حملات تفتيش سرية على «الكمامة» بالخطوط الثلاثة

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أن هناك حملات تفتيش مستمرة على كافة خطوط المترو الثلاثة وذلك للتأكد من التزام الركاب بارتداء الكمامة أثناء استقلال المترو.وأوضحت شركة المترو، أنه في حال عدم ارتداء الركاب للكمامة يتم تغريمهم في الحال.ولفتت إلى أنه يتم انتشار حملات سرية داخل قطارات المترو، إلى جانب ذلك يتم منع الركاب من استقلال الخطوط الثلاثة للمترو من دون ارتداء الكمامة وذلك بوجود أفراد من شرطة النقل والمواصلات على أبواب المحطات.