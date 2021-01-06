ضبط 3.6 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، من ضبط 3.6 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، كان يجري تجهيزها لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.