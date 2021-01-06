«حمدوك»: نسعى لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن الخرطوم تسعى لخطوات ملموسة لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات مع واشنطن.ووصف "حمدوك" زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى الخرطوم بالقفزة التاريخية في العلاقة مع واشنطن.ووصل منوتشين، فى وقت سابق من اليوم إلى العاصمة السودانية؛ لتوقيع اتفاقية مساعدة لسودان في سداد ديونه للبنك الدولي، وفقا لقناة العربية.من جانبها، صرحت مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية، السفيرة مها أيوب، أن منوتشين سيلتقي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء حمدوك، وعددا من المسؤولين في الحكومة.تأتي زيارة الوزير الأمريكي للسودان في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل زيارة عدد من دول المنطقة.