ضبط 7600 قطعة مستلزمات طبية مجهولة و30 أسطوانة أكسجين بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، من ضبط (7600 قطعة مستلزمات طبية) غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات ومجهولة المصدر، و(30 أسطوانة غاز أكسجين) حجبت بهدف بيعها بأزيد من السعر المتداول لزيادة الطلب عليها، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.