1800 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا تسجيل 1800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، و20 حالة وفاة مرتبطة به.وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته صحيفة "جورجيا توداي" المحلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء - أن العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في البلاد ارتفع إلى 233 ألفا و879 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 489 حالة شفاء تام، مما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 223 ألفا و276 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة به أيضا إلى ألفين و666 حالة.