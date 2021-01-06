ضبط مالك محل حجب 500 إسطوانة أكسجين عن الأسواق بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، من ضبط مالك محل لبيع واستبدال غاز الأكسجين بدون ترخيص، بمحافظة الشرقية.وضبط بحوزته ( 500 أسطوانة غاز أكسجين)، جمعها بقصد حجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها مستغلًا زيادة الطلب عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.