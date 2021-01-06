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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يهنئ الأخوة المسيحيين بأعياد الميلاد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:56 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
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تقدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأرق التهاني للأخوة المسيحيين من العاملين بمحافظة القاهرة وأبناء العاصمة بمناسبة إشراقة عيد الميلاد المجيد، أملا من الله أن يحفظ مصر، وأن تزول الجائحة التي يتعرض لها العالم، وأن يديم على مصر وشعبها المحبة والإخاء، وداعيا إياهم بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحتهم وسلامتهم.

وبعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا على قداسته وعلى جميع الأخوة الأقباط والمصريين جميعا متمنيا لقداسته دوام الصحة ولمصرنا الغالية الاستقرار والرخاء.

وبعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة للقس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، املا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا سعيدا على جميع الأخوة المسيحيين، وأن تحيا مصر عظيمة مستقرة بأبنائها وشعبها متمنيا له دوام الصحة والرخاء.

كما بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد إلى قداسة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك كنيسة الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس وقداسة الأسقف اشود منانسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية، أملا أن يديم المولى سبحانه عليهم موفور الصحة والعافية، وأن تنعم مصرنا الغالية وسائر بلاد العالم بالأمن والسلام والمحبة.

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