تجديد حبس متهم بسرقة السيارات في السلام 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والتوصيلات الكهربائية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، تمكنت خلال متابعة الحالة الأمنية من ضبط سائق، حال استقلاله سيارة وبحوزته "بنسة" و"مفك".وبمناقشته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته حال توقفها، وأمكن التوصل للمجنى عليه مالك السيارة وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.بتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكابه 3 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط سيارتين وجهاز كاسيت مستولى عليهم بمكان إخفائهم بمحافظة القليوبية، كما تم بإرشاده ضبط لوحات معدنية إحداها مبلغ بسرقتها، وأقر بسرقتهما بقصد تثبيتهما على السيارتين المستولى عليهما لإخفاء معالمهما.باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات والمضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.