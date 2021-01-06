رئيس برلمان الصوفية العالمي يفتتح معهد المصطفى للبحوث والدراسات

افتتح الشيخ سيف الدين أحمد، رئيس برلمان الصوفية العالمي ببنجلاديش، اليوم الأربعاء، معهد المصطفى الإسلامي للدراسات والبحوث الدينية، بمشاركة عددًا من الأعضاء.ويهدف المعهد الجديد إلى إعداد الدراسات والأبحاث التي تتحدث عن الصوفية والتصوف أو التي لها ارتباطات أو علاقة بالفكر الإسلامي، حيث سيكون المعهد ملحق بمقر البرلمان العالمي للصوفية، وسيتم اختيار باحثين في مجالات التصوف والفكر الإسلامي؛ لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالحقل الديني.وكشف رئيس برلمان الصوفية العالمي، أنه سيتم التعامل مع المعهد الجديد على إعتباره مؤسسة بحثية وأكاديمية كبري، تهدف إلي تقديم العون والابحاث العلمية والدراسات المختلفة لجميع طلاب العلم في بنجلاديش وخارجها.