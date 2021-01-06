ضبط بدال تمويني بالمنوفية جمع 1308 عبوة زيت مدعمة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، من ضبط (1308 عبوة زيت طعام تمويني مُدعم – و140 كيلو جرام أرز تمويني) مخصص للبطاقات التموينية، تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء بحوزة مالك محل بدال تمويني بمحافظة المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.