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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خريطة الطرق المغلقة بسبب حالة الطقس السيء

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:25 م
شبورة
شبورة
ريم محمود
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يبحث الجميع على خريطة الطرق المغلقة بسبب حالة الطقس السيء والشبورة، وترصد الدستور أبرز هذه الطرق وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية، منذ أمس الثلاثاء، إغلاق 8 طرق رئيسية بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية لحد الآن، وهي:

خريطة الطرق المغلقة بسبب حالة الطقس السيء

- طريق الشيخ فضل - رأس غارب

- الطريق الصحراوى الشرقى القديم

- طريق الإسماعيلية بورسعيد

- طريق مصر - أسوان الزراعي من بني سويف حتى المنيا

- محور 30 يونيو

- طريق الكريمات الصحراوى

- طريق العين السخنة

- طريق الإسماعيلية الصحراوى

ترصد الدستور نصائح للسائقين بسبب حالة الطقس والشبورة وتجنبها

حيث قدمت الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح إلى قائدي السيارات خلال الشبورة الصباحية منعًا لوقوع حوادث سير، مشددة على ضرورة اتباع تعليمات رجال المرور.

وطالبت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور، وكذلك الالتزام بقواعد السير الآمنة في الشبورة.

وجاءت التعليمات:

1- الالتزام بالسرعات المقررة وتجنب القيادة بسرعات كبيرة أثناء الشبورة المائية.

2- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

3- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر غيرك بوجودك على الطريق.

4- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، حتى لا تنشغل عن الطريق.

5- الالتزام بالحارة الوسطى من الطريق، وعدم تخطي السيارة التي أمامك.

6- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

7- الاسترشاد بالخطوط الأرضية على الطريق تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

8- فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء بداخلها.

9- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة، لرؤية أفضل وقت الشبورة.

10- في حالة تعطل السيارة، يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، بعيدا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار.

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