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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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تحقيقات

لماذا احتلت مصر المرتبة 11 في وفيات كورونا؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:52 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
ميرفت فهمي
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فى ضوء الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، احتلت مصر المرتبة 11 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد مصابي كورونا على مستوى العالم، لتبلغ 5.5%، بعد كل من سوريا ‎ 6.2 % وبوليفيا ‎ 5.7 %.

وتسبق مصر كل من الصين 5.3%، تشاد 4.9 %، لتأتى اليمن في المرتبة الأولى بنسبة 29.1%، تليها إم إس زاندام 22.2%، الصحراء الغربية 10.0%، المكسيك 8.8%، مقارنة مع كل دول العالم.

أما في نسب التعافي؛ احتلت مصر المركز 128، لتبلغ النسبة 81.2%، بمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم، التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن، تليها زيمبابوي 81.1%، ماكاو وفانواتو وجزر مارشال وساموا وكاليدونيا الجديدة بنسبة تعافي 100%.

واحتلت مصر المركز 147 فى إجمالي الإصابات، كل مليون نسمة (1337 1 مليون) بالمقارنة مع كل دول ومناطق على مستوى العالم ظهرت بها حالات إصابة، كما جاءت في المركز 64 بعدد المصابين بالفيروس، بين 215 منطقة ودولة حول العالم.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى كتابة هذه السطور، 145 ألف حالة من ضمنهم 115 ألف و813 حالة تم شفاؤها، و7 آلاف 918 حالة وفاة.

وأكد الدكتور كريم محسن أستاذ الأمراض الصدرية، لـ"الدستور" أن أغلب الإصابات بفيروس كورونا كانت في القاهرة والإسكندرية والجيزة ما يشير إلى التكدس وتزاحم المواطنين دون مراعاة للالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع: الارتفاع في معدل الوفيات تبين بعد تشكيل عدد من اللجان العلمية أن 95% من حالات الوفيات لأصحاب "أمراض مزمنة".

وأشاد بالإجراءات التي من شأنها مساعدة أصحاب الامراض المزمنة لمواجهة الفيروس، مثل فتح العيادات الخارجية لهم، عمل مسارات آمنة تمكنهم من تلقي العلاج، توفير الأدوية عن طريق قوافل علاجية ضمن مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس السيسي.




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