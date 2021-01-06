مالكة مخبز تستولي على 471 ألف جنيه من فرق سعر الغاز في البحيرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، من ضبط مالكة مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، لقيامها بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار واستيلائها على مبلغ 471،680 جنيه قيمة فروق الأسعار طبقًا لتقرير الجهات المختصة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.