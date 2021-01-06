محافظ شمال سيناء يوجه بتحديد أماكن تخريد السيارات التي لا تعمل بالغاز

طالب اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رؤساء المدن بالمحافظة بتحديد أماكن لتخريد السيارات القديمة، والتي لا تصلح لتركيب منظومة الغاز الطبيعي.وأكد المحافظ خلال بيان له، على اختيار الأماكن بالتنسيق بين رؤساء مجالس المدن ومديري الوحدات المرورية، وسيتم اختيار مكان في كل مدينة من مدن المحافظة بها وحدة مرور.وأشار إلى أن برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يهدف إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن، من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، لما له من فوائد مادية وبيئية متنوعة.