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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مفاجأة من المحافظ خلال صرف المعاشات بأسوان (صور)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:01 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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أثناء مروره الميدانى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا، فاجأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بمكتب البريد الرئيسي، بالتواجد بين المواطنين أثناء قيامهم بصرف المعاشات الشهرية، حيث طالبهم المحافظ بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

ووجه المحافظ مدير عام البريد باستكمال تركيب مظلات وزيادة عدد المقاعد بجانب الحفاظ على مسافات التباعد على المنافذ؛ لمنع التجمعات والازدحام أثناء عملية صرف المعاشات، وهو الذى يتم تعميمه فى 155 مكتب بريد فى جميع أنحاء المحافظة؛ لمراعاة واتباع كل الإرشادات والإجراءات الوقائية، وخاصة لكبار السن لمجابهة انتشار الفيروس.

كما حرص اللواء أشرف عطية على الاستماع للعديد من المطالب الجماهيرية، مكلفًا المسئولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها.

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