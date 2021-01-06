مفاجأة من المحافظ خلال صرف المعاشات بأسوان (صور)

أثناء مروره الميدانى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا، فاجأ اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بمكتب البريد الرئيسي، بالتواجد بين المواطنين أثناء قيامهم بصرف المعاشات الشهرية، حيث طالبهم المحافظ بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.ووجه المحافظ مدير عام البريد باستكمال تركيب مظلات وزيادة عدد المقاعد بجانب الحفاظ على مسافات التباعد على المنافذ؛ لمنع التجمعات والازدحام أثناء عملية صرف المعاشات، وهو الذى يتم تعميمه فى 155 مكتب بريد فى جميع أنحاء المحافظة؛ لمراعاة واتباع كل الإرشادات والإجراءات الوقائية، وخاصة لكبار السن لمجابهة انتشار الفيروس.كما حرص اللواء أشرف عطية على الاستماع للعديد من المطالب الجماهيرية، مكلفًا المسئولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها.