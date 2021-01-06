أبرزها 10 أطنان سمك فاسد.. ضبط 1140 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1140 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 10 أطنان "أسماك مجمدة ماكريل" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعي، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.وتمكنت الجهود من ضبط 120،000 عبوة "شعرية سريعة التحضير" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط مالكة مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة لقيامها بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار واستيلائها على مبلغ 471،680 جنيه قيمة فروق الأسعار طبقًا لتقرير الجهات المختصة.وأسفرت الجهود عن ضبط 1308 عبوة "زيت طعام تموينى مُدعم" – 140 كيلو جرام"أرز تموينى" مخصص للبطاقات التموينية، تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.. بحوزة مالك محل بدال تموينى بمحافظة المنوفية، وضبط مالك مخبز سياحى بدون ترخيص – بمحافظة الشرقية وبحوزته 1،75 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر لإدخالها فى عملية تصنيع المخبوزات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعةوتمكنت الجهود من ضبط مالك محل لبيع واستبدال غاز الأكسجين بدون ترخيص – بمحافظة الشرقية وبحوزته 500 أسطوانة غاز أكسجين قام بتجميعها بقصد حجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها مستغلًا زيادة الطلب عليها، وضبط 7٫600 قطعة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات ومجهولة المصدر – 30 أسطوانة غاز أكسجين قام المذكور ببيعها بأزيد من السعر المتداول مستغلًا زيادة الطلب عليها.. بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.وأثمرت الجهود عن ضبط 3،6 طن "منظفات صناعية" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية، وضبط 5،2 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.وتمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها 795 كيلو جرام "كبدة مُجمدة" فاسدة نتيجة سوء التخزين وغير صالحة للاستهلاك الأدمى بحوزة قائد السيارة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.