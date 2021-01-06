إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية ومقهى في الإسكندرية

نفذ حي غرب الإسكندرية إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية ومقهى، خلال حملة بمنطقة مينا البصل، بناءً على تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للقضاء على المخالفات وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.شارك بالحملة سكرتير عام الحي ورخص المحلات وإشغال الطريق بالحي ووكيل إداره غرب التعلمية والأمن والاتصال السياسي لتعليم غرب.وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية ( سناتر)، كما تم ضبط عدد من الشيش داخل مقهي بشارع ابن سهلان وتم غلق وتشميع المقهي وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية.وشددت رئيس الحى على أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الإنضباط وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.