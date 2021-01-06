رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يفتتح مشروع إحلال لوحة كهرباء «فريال»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروع إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء فريال بجهد 11 ك، وفي إطار افتتاح سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية بمناسبة العيد القومي لمحافظة أسوان والذى يوافق 15 يناير من كل عام.

يأتي ذلك بحضور المهندس سامى أبو ورده، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وقد دعمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المشروع باعتمادات 35 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الطموحة التي تنفذها الوزارة على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية 1،2 مليار جنيه على مدار 6 سنوات.

و قدم محافظ أسوان شكره لوزارة الكهرباء لتقديم أوجه الدعم المختلفة للنهوض بهذا القطاع الحيوي داخل كافة أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليعم الخير والنماء من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة على أرض مصرنا الحبيبة والتي من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، مؤكدًا على أن مشروع إحلال وتجديد موزع كهرباء فريال سيساهم بشكل مباشر في تقديم خدمة كهربائية مستدامة بالمناطق المستهدفة بما يحقق بدوره التوازن في الطلب على الطاقة الكهربائية.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن لوحة توزيع كهرباء فريال تتكون من 24 خلية منها 8 خلايا دخول، بجانب 16 خلية للخروج، ويتم تغذية الموزع من مصدرين للتغذية هما محطة محولات شرق ومحطة محولات السيل، فيما يتم تأمين التغذية عن طريق ربط الموزع بموزعات أطلس والطابية، مؤكدًا بأن ذلك سيساهم فى تحسين الجهود وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

وكذلك عمل تغذية بديلة وتخفيف الأحمال عن المغذيات القائمة وهي "السنترال، وكتراكت 1، ومستشفى أسوان العسكري، ومرشح جبل تقوق، وإيزيس 2، بجانب التلغراف، وكتراكت 2، والمتحف النوبي، وإيزيس 1، وجزيرة الغرب، والمرشح الجديد، ودار الشباب، والمحكمة، ورافع مياه فريال، وجزيرة إيزيس، والإذاعة والتليفزيون والمرشح القديم.

موضوعات متعلقة

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الصور

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«أمكنـة تلـوّح للغريـب».. كتاب جديد لباسم فرات عن دار خطوط

«المصرية اللبنانية» تنشر مذكرات مصطفى الفقي «رحلة الزمان والمكان»

عواض: قصور الثقافة تصدر 108 عناوين من إصدارات النشر الإقليمي (خاص)