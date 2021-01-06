محافظ أسوان يفتتح مشروع إحلال لوحة كهرباء «فريال»

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروع إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء فريال بجهد 11 ك، وفي إطار افتتاح سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية بمناسبة العيد القومي لمحافظة أسوان والذى يوافق 15 يناير من كل عام.يأتي ذلك بحضور المهندس سامى أبو ورده، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، وقد دعمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المشروع باعتمادات 35 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الطموحة التي تنفذها الوزارة على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية 1،2 مليار جنيه على مدار 6 سنوات.و قدم محافظ أسوان شكره لوزارة الكهرباء لتقديم أوجه الدعم المختلفة للنهوض بهذا القطاع الحيوي داخل كافة أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليعم الخير والنماء من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة على أرض مصرنا الحبيبة والتي من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، مؤكدًا على أن مشروع إحلال وتجديد موزع كهرباء فريال سيساهم بشكل مباشر في تقديم خدمة كهربائية مستدامة بالمناطق المستهدفة بما يحقق بدوره التوازن في الطلب على الطاقة الكهربائية.ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن لوحة توزيع كهرباء فريال تتكون من 24 خلية منها 8 خلايا دخول، بجانب 16 خلية للخروج، ويتم تغذية الموزع من مصدرين للتغذية هما محطة محولات شرق ومحطة محولات السيل، فيما يتم تأمين التغذية عن طريق ربط الموزع بموزعات أطلس والطابية، مؤكدًا بأن ذلك سيساهم فى تحسين الجهود وضمان استمرارية التغذية الكهربائية.وكذلك عمل تغذية بديلة وتخفيف الأحمال عن المغذيات القائمة وهي "السنترال، وكتراكت 1، ومستشفى أسوان العسكري، ومرشح جبل تقوق، وإيزيس 2، بجانب التلغراف، وكتراكت 2، والمتحف النوبي، وإيزيس 1، وجزيرة الغرب، والمرشح الجديد، ودار الشباب، والمحكمة، ورافع مياه فريال، وجزيرة إيزيس، والإذاعة والتليفزيون والمرشح القديم.