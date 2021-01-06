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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هل تمنح الحكومة كل مواطن 500 جنيه مساعدة للأسر غير القادرة على العمل؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:53 م
أموال
أموال
دعاء جابر
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حذرت وزارة القوى العاملة من جديد، من بعض أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صرف 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل فى الأوضاع الحالية.

ونفت وزارة القوي العاملة، في بيان، اليوم الأربعاء، ما تردد عبر المواقع الإلكترونية الوهمية والمزيفة ما نشر بعض الشائعات عن منح الوزارة كل مواطن مبلغ 500 جنيه كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل، وتطلب من المواطنين التسجيل بالموقع المزيف.

وأكد وزارة القوي العاملة أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وليس وزارة القوي العاملة والهجرة"، وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلًا عن موقع الوزارة www.manpower.gov.eg

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية المشار إليها.

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