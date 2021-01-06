أردوغان يرفض لقاء رئيس بلدية من حزب معارض 57 مرة

قال رئيس بلدية بولو التابع لحزب الشعب الجمهوري، تانجو أوزجان، أنه طلب لقاء رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان 57 مرة، وذلك من أجل مناقشة مرور خط سكة حديد سريع عبر مدينة بولو، فيما قوبلت جميع طلباته بالرفض، وفقا لما نقلته جريدة "سوزجو" التركية.وأوضح أوزجان: أن رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين بمدينة بولو جمعت توقيعات للمطالبة بمرور خط سكة حديد من مدينة بولو، وهو الخط الذي سيربط بين أنقرة وإسطنبول، ويجعل المسافة بينهما ساعة ونصف الساعة، مضيفًا أنه طلب لقاء رئيس الجمهورية لعرض الأمر عليه 57 مرة!.وتابع: «أريد لقاء أردوغان. لماذا؟ لأنني أريد الحديث معه حول مرور خط سكة حديد أنقرة - إسطنبول السريع عبر مدينة بولو. لا أريد المال أو غيره، طلبت لقاءه 57 مرة، والرئاسة رفضتها جميعًا».