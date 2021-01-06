التضامن: إنتاج أول طرف صناعي خلال 2021

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك توجيهات رئاسية بتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بأعلى جودة بمجرد الحصر.وأوضحت أنه يوجد فى مصر أكثر من 10 ملايين و800 ألف شخص من ذوي الإعاقات المختلفة وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأضافت فى تصريحات للدستور، أنه سيتم البدء فى إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية خلال 2021 أى قبل نهاية العام الجاري، موضحة أن الحكومة تستهدف أيضًا الأسواق العربية والإفريقية.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات بمعدل 200 ألف طرف سنويًا، موضحة أن هناك تسهيلات للأشخاص الأولى بالرعاية، من خلال تقديم تسهيلات فى السداد من بنك ناصر الاجتماعي، حيث ستكون هناك أولوية خاصة لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة للحصول على الأطراف الصناعية، وكذلك النساء ممن يرعون أبنائهم، وأيضًا العمال، لافتة إلى أن الموازنة مفتوحة لدعم تلك الفئة، ووفقًا لتوجيهات الرئيس ستكون هناك موازنة كبيرة للمشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية.وأوضحت أن الفئات المستهدفة تتمثل فيمن لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف، كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وأجهزة أخري.