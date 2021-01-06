يستخدمه طبيب.. كشف لغز العثور على هيكل عظمى فى القمامة ببولاق الدكرور

كشفت مصادر أمنية تفاصيل العثور على عظام آدمية بصندوق قمامة في بولاق الدكرور، وتبين أنها عظام هيكل عظمي يستخدمها الأطباء وطلبة الطب في عملهم.وتلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على عظام آدمية داخل صندوق قمامة بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقلت قوة أمنية، وتبين العثور على عظام آدمية، وبها حروف وأرقام على الهيكل العظمي.وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن سيدة ألقت كيسًا كبير الحجم به عظم داخل صندوق القمامة، وبتتبع خط السير تبين أن السيدة التي قامت بإلقاء الكيس داخل القمامة خادمة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور.وكشفت التحريات عن أن السيدة تعمل خادمة لدى زوجة دكتور وبضبطها ومناقشتها أوضحت الخادمة طلب صاحبة المنزل منها، أن تقوم بتنظيف المنزل، حيث عثرت على هيكل عظمي داخل غرفة زوجها المتوفى.وبسؤال صاحبة المنزل قالت إن زوجها توفي منذ أكثر من شهرين وكان يعمل طبيبًا بشريًا، وأن الهيكل العظمي كان موجودًا في المنزل بكونه طبيبًا وكان يقوم بعمل أبحاث عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.