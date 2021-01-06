رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

يستخدمه طبيب.. كشف لغز العثور على هيكل عظمى فى القمامة ببولاق الدكرور

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:58 م
هيكل عظمي
هيكل عظمي
ندى حمدى
طباعة
كشفت مصادر أمنية تفاصيل العثور على عظام آدمية بصندوق قمامة في بولاق الدكرور، وتبين أنها عظام هيكل عظمي يستخدمها الأطباء وطلبة الطب في عملهم.

وتلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على عظام آدمية داخل صندوق قمامة بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقلت قوة أمنية، وتبين العثور على عظام آدمية، وبها حروف وأرقام على الهيكل العظمي.

وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن سيدة ألقت كيسًا كبير الحجم به عظم داخل صندوق القمامة، وبتتبع خط السير تبين أن السيدة التي قامت بإلقاء الكيس داخل القمامة خادمة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحريات عن أن السيدة تعمل خادمة لدى زوجة دكتور وبضبطها ومناقشتها أوضحت الخادمة طلب صاحبة المنزل منها، أن تقوم بتنظيف المنزل، حيث عثرت على هيكل عظمي داخل غرفة زوجها المتوفى.

وبسؤال صاحبة المنزل قالت إن زوجها توفي منذ أكثر من شهرين وكان يعمل طبيبًا بشريًا، وأن الهيكل العظمي كان موجودًا في المنزل بكونه طبيبًا وكان يقوم بعمل أبحاث عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

وزير المالية القطري يفتتح مشروع بـ1.3 مليار دولار في القاهرة

تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر الأربعاء 6-1-2021

اليوم.. إطلاق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلى من مصابى «كورونا»

الصور

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

الآن.. رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2021 مكتوبة

أوروبا تستعد للقاح «موديرنا»

الهند تكثف جهودها لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

عبدالدايم: مصر نموذج للتسامح ومثال لوحدة النسيج الوطني

قريبًا ديوان «سيرة الجميز» عن دار روافد لـ حبيبة الزين

وزيرة الثقافة: مصر نموذج للتسامح ومثال متفرد لوحدة النسيج الوطني

«أمكنة تلوح للغريب» أحدث إصدارات الكاتب باسم فرات