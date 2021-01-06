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مصر

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مدير تموين الأقصر: صرف 2.6 مليون رغيف في اليوم

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:46 م
مخبز
مخبز
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل إنجازات وحملات المديرية خلال شهر ديسمبر 2020 الماضى.

وقال إن عدد المخابز التي قامت بالصرف خلال الشهر بلغت 308 مخابز بإجمالي 81639872 مليون رغيف بمعدل 2.6 مليون رغيف يوم، وبلغ ما تم تحصيله خلال شهر ديسمبر 322428 جنيها، وبذلك يكون ما تم تحصيله خلال منذ بدء المنظومة مبلغ وقدرة 11 مليونا و317 ألفا و948 جنيها.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى له اليوم الأربعاء، أنه فى مجال عمل المطاحن التموينية التي تقوم بصرف دقيق المنظومة الجديدة وكمية الدقيق المنصرف، حيث يوجد 3 مطاحن قطاع عام يتبع شركة مطاحن مصر العليا، وبلغ بيان المنصرف الفعلي من المطاحن إجمالى 3237.170 طن بما يعادل 17157001 جنيه، أما فى موقف المواد البترولية فقد شملت مجهودات المديرية في مجال المواد البترولية والبوتاجاز تحرير 94 محضرا في كلا من محطات الخدمة، ومستودعات البوتاجاز، وتم متابعة الطلبات من استخراج بطاقات فصل اجتماعي لبدل الفاقد والتالف على السيستم.

وأشار إلى أنه تبين استخراج إجمالي 902 بطاقة بدل فاقد وتالف وفصل اجتماعي خلال ديسمبر 2020، أما بمجال دعم السلع من خلال البطاقات الذكية، حيث تم صرف السلع التموينية من فروع الجملة بالمحافظة للبدالين ومشروع جمعيتي علما بأن ربط المحافظة عن شهر ديسمبر 2020 كالتالي:- (قيمة الدعم النقدي: 43735125 – المنصرف 42600835.75 جنيه بنسبة 97.4%، النسبة المئوية للمنصرف النقدي: السكر49.2 % - الزيت 39.4% - الأرز 8.8 %).

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه كثفت المديرية وإداراتها الحملات التفتيشية وانتشار فرق العمل على جميع الأنشطة مما أسفر عن تحرير عدد من المخالفات، ومنها في مجال المخابز البلدية تم تحرير 345 مخالفة، وبالتالي يكون عدد المحاضر والمخالفات المحررة خلال الشهر 1020 محضر ومخالفة، تشمل ( 345 مخابز و581 أسواق و94 مواد بترولية)،.

وفى المبادرات التي تمت خلال الشهر تنفيذا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، استمرت مبادرة توفير السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن الطازجة بالسوق الحضري بمدينة الأقصر لعرض وبيع تلك السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي بنسبة تصل إلى 30% تحت إشراف المديرية والجهات المختصة، وتم توفير أنواع اللحوم في فروع الشركة المصرية ومنها اللحوم المجمدة البرازيلي الكيلو 65 جنيها واللحوم المبردة السوداني سعرالكيلو 85 جنيها واللحوم البرازيلي المبردة سعرالكيلو 90- 100 جنيه وسعر الدواجن المجمدة 30 جنيها للكيلو.

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