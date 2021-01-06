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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

للاطمئنان على المخزون.. «المصيلحي» يتفقد «العامة لتجارة الجملة» ببورسعيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:46 م
المصيلحي
المصيلحي
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، فرع الشركة العامة لتجارة الجملة في حي المناخ ببورسعيد.

واطمأن وزير التموين، خلال تفقده فرع الشركة، على توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وكذلك جودتها وتواريخ صلاحيتها، وأسعارها، كما أطلع على طرق تخزين السلع بالطرق الصحية السليمة ومستوى النظافة.

ووجه وزير التموين برفع كفاءة مخازن الشركة، وتطبيق منظومة مميكنة لإدارة المخازن والسلع ومنظومة العمل بالكامل، وذلك لسرعة وسهولة التعرف على السلع غير المتوفرة بكميات كافية والعمل على زيادتها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتدعيم البنية الأساسية للسلع الغذائية والمخزون الاستراتيجي.

وتختص الشركة العامة لتجارة الجملة بتوفير احتياجات السوق من مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية عن طريق الشراء المباشر أو من خلال الغير، بما في ذلك تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى توفير وتوزيع سلع المنظومة الجديدة البديلة للسلع التموينية، من خلال فروع ومخازن الشركة المنتشرة في المحافظات بما يخدم مصالح المواطنين.
المصيلحي
المصيلحي
المصيلحي
المصيلحي
المصيلحي
المصيلحي

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