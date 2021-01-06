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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:45 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز طنطاوى
محمد مهدي
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بعث الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وأعضاء هيئات التدريس والأجهزة المعاونة والعاملين والطلاب التهنئة للأخوة المسيحيين بإبراشية كنائس الوادى الجديد وإلى أسقف الوادى الجديد والواحات الأنبا ارسانيوس، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد رئيس الجامعة على اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

وقال رئيس الجامعة إن مشاركة جامعة الوادى الجديد الأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد المجيد يعد تعبيرًا عن صدق المشاعر وروح المودة والمحبة التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته وتماسكه، مشيدًا بدور الكنيسة وأوجه التعاون المثمر بين رجال الدين المتمثل في الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

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