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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تسجل أعلى إصابات بكورونا وتتجه لفرض حالة طوارئ

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:55 م
كورونا
كورونا
وكالات
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بلغت حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 مستوى قياسيًا جديدًا في اليابان، اليوم الأربعاء، في حين تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة من خبراء الصحة لإعلان حالة طوارئ صارمة في محيط طوكيو الكبرى.

ودفع ارتفاع حالات الإصابة طوكيو والمنطقة المحيطة بها إلى المستوى الأعلى من أربعة مستويات للتأهب، مما دفع الحكام المحليين للمطالبة بإعلان حالة طوارئ، ومن المتوقع أن يعلنها رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، غدًا الخميس.

وعقدت وزارة الصحة اجتماعا لخبراء الأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، أوصوا فيه بإجراءات أكثر صرامة وأطول أمدًا في حين كان سوجا يسعى لفرض إجراءات محدودة لتجنب الإضرار بالاقتصاد.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة على مستوى البلاد 5307 حالات، وهو مستوى قياسي جديد، وفقًا لحسابات هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، وسجلت طوكيو 1591 حالة، وهو أعلى مستوى تشهده على الإطلاق.

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