محافظ شمال سيناء: اختيار مركز نخل و5 قرى ببئر العبد في «حياة كريمة»

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اختيار مركز ومدينة نخل بوسط سيناء و5 قرى بمركز بئر العبد، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية في مختلف الجوانب الخدمية والاجتماعية.وأوضح المحافظ، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن اختيار مركز ومدينة نخل لتنفيذ المبادرة لأنه يعد من المراكز التي تحتاج إلى المساعدة في المحافظة، كما تم اختيار 5 قرى بمركز بئر العبد ضمن المبادرة، وهى قرى قاطية، واقطية، والمريح، والجناين، ورابعة.ووجه المحافظ، مديري المديريات الخدمية بالتنسيق مع رئيسي مركزي ومدينتي نخل وبئر العبد بحصر الاحتياجات والمطالب الخاصة بمركز ومدينة نخل وقرى بئر العبد الخمسة خلال 10 أيام، على أن يتم التركيز على المطالب والاحتياجات التنموية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.