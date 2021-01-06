الصحة: مستعدون لذروة الموجة الثانية من كورونا

قال مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بضرورة زيادة الاستعدادات لذروة الموجة الثانية من انتشار الفيروس، والتي من المقرر أن تكون خلال الشهر الحالي.وأوضح المصدر أن الوزارة استعدت للموجة الثانية ولكن المواطن يقع على كاهل مسئولية التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس لكي يتم الخروج من تلك الأزمة دون وقوع خسائر كبيرة.وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الموجة الثانية لأن الفيروس أصبح سريع الانتشار، وهناك إهمال واضح من قبل المواطنين في ارتداء الكمامات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أعداد الإصابات.