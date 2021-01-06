مستشفى الأحرار ينجح في إجراء جراحات خطرة لعدد من مصابي كورونا

نجح أطباء مستشفى الأحرار في الزقازيق، بالتعاون مع أعضاء هيئة التمريض وباقي الفرق الطبية في المستشفى، فى إجراء جراحات خطيرة.وتم إجراء جراحات لـ 3 حالات متقدمة، ربط دوالي مرئ لثلاث مصابين بفيروس كورونا داخل وحدة قسم المناظير والجهاز الهضمي، تحت إشراف الدكتور شريف بهنساوي أخصائي الجهاز الهضمي والدكتور عمرو ثابت أخصائي الجهاز الهضمي وعدد من أعضاء الفريق الطبي وهيئة التمريض والعمال في القسم وخرجت الحالات بسلام بعد إجراء الجراحات بنجاح.