ماليزيا تبحث تلقيح العمال الأجانب والمغتربين ضد كورونا مجانًا

قال وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي خيري جمال الدين، إن اللجنة الخاصة بشأن ضمان وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستبحث إمكانية تطعيم العمال الأجانب والمغتربين بلقاح فيروس كورونا مجانا، وذلك سعيا من الدولة لاحتواء تفشي الفيروس بشكل فعال.وأضاف الوزير الماليزي -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم الأربعاء- أن حكومة بلاده أصدرت أمرا للجنة المعنية بتقديم توصيات بشأن هذه القضية في غضون الأسابيع القادمة.كما أوضح خيري أن مناقشة هذا الأمر ستشمل وزارات الداخلية والخارجية والموارد البشرية.