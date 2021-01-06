ماليزيا تبحث تلقيح العمال الأجانب والمغتربين ضد كورونا مجانًا
الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:41 م
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قال وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي خيري جمال الدين، إن اللجنة الخاصة بشأن ضمان وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستبحث إمكانية تطعيم العمال الأجانب والمغتربين بلقاح فيروس كورونا مجانا، وذلك سعيا من الدولة لاحتواء تفشي الفيروس بشكل فعال.
وأضاف الوزير الماليزي -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم الأربعاء- أن حكومة بلاده أصدرت أمرا للجنة المعنية بتقديم توصيات بشأن هذه القضية في غضون الأسابيع القادمة.
كما أوضح خيري أن مناقشة هذا الأمر ستشمل وزارات الداخلية والخارجية والموارد البشرية.
وأضاف الوزير الماليزي -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم الأربعاء- أن حكومة بلاده أصدرت أمرا للجنة المعنية بتقديم توصيات بشأن هذه القضية في غضون الأسابيع القادمة.
كما أوضح خيري أن مناقشة هذا الأمر ستشمل وزارات الداخلية والخارجية والموارد البشرية.