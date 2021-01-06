الصحة: تحليل عينات لقاح «سينوفارم» بهيئة الدواء قبل بدء التلقيح

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، إن الوزارة قامت بفحص لقاح "سينوفارم" الصيني بالمعامل الخاصة بهيئة الدواء المصرية قبل اعتماده والبدء في تلقيح المواطنين.وأوضحت عاصم في تصريح خاص للدستور، إن لقاح "سينوفارم" سيتم تصنيعه داخل "فاكسيرا" فور الانتهاء من فترة التجارب السريرية عليه، مؤكدة أن الوزارة تعاقدت على اللقاح والدفعات سوف تتوافر في مصر كل دفعة في وقت معين لها.وأشارت إلى أن مصر في قلب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، مشددة على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن أعراض الإصابة بالفيروس تظهر في الجهاز التنفسي والهضمي، ويتم استخدام البروتوكول العلاجي الذي تم استحداثه في شهر نوفمبر الماضي.