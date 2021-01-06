رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: تحليل عينات لقاح «سينوفارم» بهيئة الدواء قبل بدء التلقيح

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:52 م
الدكتورة نهى عاصم
الدكتورة نهى عاصم
سارة سعودي - فاتن خديوي
طباعة
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، إن الوزارة قامت بفحص لقاح "سينوفارم" الصيني بالمعامل الخاصة بهيئة الدواء المصرية قبل اعتماده والبدء في تلقيح المواطنين.

وأوضحت عاصم في تصريح خاص للدستور، إن لقاح "سينوفارم" سيتم تصنيعه داخل "فاكسيرا" فور الانتهاء من فترة التجارب السريرية عليه، مؤكدة أن الوزارة تعاقدت على اللقاح والدفعات سوف تتوافر في مصر كل دفعة في وقت معين لها.

وأشارت إلى أن مصر في قلب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، مشددة على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن أعراض الإصابة بالفيروس تظهر في الجهاز التنفسي والهضمي، ويتم استخدام البروتوكول العلاجي الذي تم استحداثه في شهر نوفمبر الماضي.

موضوعات متعلقة

وزير المالية القطري يفتتح مشروع بـ1.3 مليار دولار في القاهرة

اليوم.. إطلاق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلى من مصابى «كورونا»

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

الصور

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

image description

ضبط مطاحن يستخدم علامات تجارية مقلدة في أسيوط

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تعلن عودة الرحلات السياحية والصحراوية بالشارقة

الآن.. رسائل تهنئة عيد الميلاد المجيد 2021 مكتوبة

أوروبا تستعد للقاح «موديرنا»

الهند تكثف جهودها لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

عبدالدايم: مصر نموذج للتسامح ومثال لوحدة النسيج الوطني

قريبًا ديوان «سيرة الجميز» عن دار روافد لـ حبيبة الزين

وزيرة الثقافة: مصر نموذج للتسامح ومثال متفرد لوحدة النسيج الوطني

«أمكنة تلوح للغريب» أحدث إصدارات الكاتب باسم فرات