«البترول» توقع عقود إنشاء 24 محطة غاز جديدة على الطرق

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقود وتسليم شركتي غازتك وكارجاس 24 قطعة أرض تابعة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق "شل أوت"، التي تقدم خدمات تموين الوقود على الطرق.ويأتى هذا التوقيع كمرحلة أولى بين الجانبين في إطار جهود الإسراع بتنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى المشروع القومي لزيادة استخدام الغاز الطبيعى كوقود في السيارات.وقع العقود اللواء مجدى أنور، رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، والمهندس مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، والمهندس ناصر أمين، رئيس شركة كارجاس.وأكد الملا، أن هذا التوقيع يأتي في إطار التنسيق الكامل بين الجانبين، واستمرارًا لتقديم الخدمات المتميزة التي نجحت "شل أوت" في ترسيخها كعلامة تجارية في أذهان المواطنين، مشيرًا إلى أن تقديم خدمات الغاز الطبيعي كوقود من تموين وتحويل دعم قوى لخطط قطاع البترول في مضاعفة محطات التموين بالغاز وتوفيره للمواطنين، وزيادة أعداد المستفيدين منه ومن الأنظمة التى وفرتها المبادرة لراغبى التحويل، وتواجد الغاز الطبيعي كوقود رئيسي ضمن منظومة توفير وتداول الوقود بمصر.وأضاف أن هذا التوقيع يأتى كبداية لمزيد من التعاون فى انتشار المحطات، وتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية وتقديم خدمات حضارية للمواطنين.من جانبه، أشاد اللواء مجدى أنور، بالدعم المقدم من قطاع البترول لتصبح "شل أوت" كيانًا ناجحًا إلى جانب الكيانات العاملة في السوق تتكامل في تقديم الخدمات وتنافس على تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وأن انتشار محطات الغاز الطبيعى على الطرق التابعة للشركة يخدم مرتادى تلك الطرق ويؤمن المسافرين عليها، كما يسهم فى تنفيذ استراتيجية الدولة في تعظيم الاستفادة من هذه الخدمة الحضارية، وأكد على الالتزام بتقديم الشركة كل التسهيلات اللازمة لشركتي غازتك وكارجاس للإسراع بإنشاء تلك المحطات.