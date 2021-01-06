موعد الامتحان التجريبى لـ«تالتة ثانوى»

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستعد، لعقد الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي.وشدد المصدر على أنه سيتم إجراء الامتحان التجريبي على أجهزة التابلت في مارس القادم، لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة بالنظام الجديد، بالإضافة إلى تجريب قدرة الشبكات.جدير بالذكر أنه سيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة 19 يونيو المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.