محافظ المنيا يوجه بتوفير سكن بديل لأسرة متضررة من انهيار منزلها

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمدينة المنيا بتوفير سكن الأولى بالرعاية بدمشير، لأسرة متضررة من انهيار منزلها بحي وسط المدينة.وكلف المحافظ، رئيس المدينة بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، للوقوف على سبب انهيار المنزل، ومعاينة المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها، مع تقديم كل أوجه الرعاية للأسرة المتضررة.وكان العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، تفقد موقع الانهيار بحارة سالم شارع الهواري بحي وسط، موضحًا أن العقار مكون من طابقين وهو عقار قديم، لافتًا إلى عدم وجود أي خسائر بشرية أو إصابات، وقد تم فصل المرافق من كهرباء ومياه عن المنزل، والانهيار لا يسبب أي عائق أمام الحركة المرورية للسيارات، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمني حول المكان.